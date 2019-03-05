Raiffeisen Bank International начал проверку данных расследования об офшорах «Тройки Диалог»

Raiffeisen Bank International начал внутреннее расследование после того, как СМИ опубликовали данные журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

«Raiffeisen Bank International выполняет все требования по борьбе с отмыванием денег. Ее системы и процессы соблюдения регулярно пересматривались и продолжают пересматриваться внешними сторонами и подтверждаются на предмет соответствия правовым требованиям», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

В материалах OCCRP говорилось о десятках офшорных структур, созданных «Тройкой Диалог», через которые проходили деньги в том числе от фирм, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В частности, в расследовании сообщалось, что выводились средства, полученные в результате незаконного возврата НДС для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.

«Медуза» со ссылкой на Bloomberg сообщает, что после публикации расследования Hermitage Capital обратился в прокуратуру Австрии, заявив, что отмывать выведенные из России средства с криминальным происхождением помогал местный Raiffeisen Bank. Расследование по этому обращению пока не начато, но стоимость акций банка на Лондонской бирже 5 марта снизилась.