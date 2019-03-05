Самым богатым россиянином по версии Forbes стал владелец «Новатека»

В опубликованном во вторник ежегодном рейтинге богатейших людей мира американский журнал Forbes самым состоятельным бизнесменом России назвал председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона. Его состояние оценивается в $24 млрд. В прошлом году Михельсон был только третьим в рейтинге богатейших россиян (после Владимира Лисина и Алексея Мордашова), а его состояние тогда оценивалось в $18 млрд, сообщают «Ведомости».
Первое место в мировом рейтинге Forbes второй год подряд занимает основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос с сотоянием в $131 млрд — это на $19 млрд больше, чем в 2018 году. На втором месте — сооснователь Microsoft Билл Гейтс с $96,5 млрд. На третьем месте — председатель совета директоров и исполнительный директор компании Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффетт. Его состояние Forbes оценивает в $82,5 млрд.
Самой юной из долларовых миллиардеров, самостоятельно заработавших (а не унаследовавших) капитал, оказалась модель и основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Ей 21 год и, как отмечает Forbes, она побила рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга, ставшего миллиардером в 23 года.