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В Кремле ответили на расследование об офшорной сети «Тройки Диалог»

05.03.2019

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оценить достоверность расследования OCCRP в отношении банка «Тройка Диалог» могут Росфинмониторинг и фискальные органы. «Обладая всеми необходимыми полномочиями, финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — сказал Песков, передает «Интерфакс».

Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) в своем расследовании утверждает, что «Тройка» создали сеть из десятков компаний, через которые с 2006 года до начала 2013 года были выведены миллиарды долларов. Организация ссылается на данные 1,3 млн банковских проводок между 238 тыс. компаний и физлиц.

Среди транзакций, на которые обращает внимание OCCRP — переводы на $69 млн в пользу компаний Сергея Ролдугина, которого связывает давняя дружба с Владимиром Путиным. Три года назад в расследовании OCCRP уже упоминались «Тройка» и Ролдугин. Тогда утверждалось, что компании Ролдугина владели опционами на доли в холдинговой структуре — владельце крупных пакетов акций «КАМАЗа» и «АвтоВАЗа».

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