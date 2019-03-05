Суд принял иск к фирме Пригожина по поводу отравления в детсадах и школах Москвы

Мещанский суд Москвы принял к производству коллективный иск родителей детей, пострадавших от дизентерии в детсадах и школах столицы. Об этом в Twitter написала юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. Предварительное заседание назначено на 25 марта.

Истцами являются 33 человека, отмечает Znak.com. Ответчиками выступают комбинат питания «Конкорд», принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, департаменты здравоохранения и образования Москвы и восемь школ.

Вспышка дизентерии среди детей произошла в нескольких дошкольных учреждениях столицы в феврале. В основном детсады, где отравились дети, находились на юго-востоке Москвы. Продукты питания в них поставляла фирма «Конкорд».