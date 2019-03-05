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Профессор Владимир Гельман — Когда умирают диктаторы

05.03.2019

Чаще всего власть переходит от умершего автократа к живому, причем вероятность такого рода тем выше, чем дольше находился у власти умерший автократ

Годовщина смерти Сталина - достойный повод попрощаться с присущей российской общественности иллюзией того, что смерть автократов сама по себе непременно влечет за собой либерализацию и демократизацию авторитарного режима. Россияне склонны проецировать в будущее опыт "оттепели" и перестройки и оттого полагать, что через N. лет вслед за уходом из жизни нынешних правителей страны смена поколений и борьба в элитах откроют дорогу демократии чуть ли не by default.

Сравнительное исследование Kendall-Taylor and Franz, анализирующее 79 случаев смерти автократов от естественных причин в период 1946-2012, говорит об ином. Лишь 4% таких случаев влекли за собой демократизацию, в 87% случаев смены режимов не отмечались вообще. Вероятность смены режима в течение пяти лет в таких случаях оценивалась в 24% (ниже, чем во всех других случаях смены автократов), хотя в персоналистских режимах эта вероятность выше, чем в других типах автократий (однопартийные, военные режимы и монархии). Иначе говоря, чаще всего власть переходит от умершего автократа к живому, причем вероятность такого рода тем выше, чем дольше находился у власти умерший автократ.

Чтобы далеко не ходить за примерами, можно посмотреть на постсоветские страны - умерших автократов меняют дети (Азербайджан), дантисты (Туркменистан), и другие деятели (Узбекистан), однако авторитаризм никуда не девается, разве что чуть меняет облик. Да, в том же Узбекистане Мирзиеев немного либерализовал экономику, сняв наиболее бессмысленные запреты времен Каримова (даже политология, которую прежний лидер Узбекистана запретил, теперь снова разрешена - правда, в одном-единственном вузе страны). Но режим по-прежнему остается авторитарным, и шансы на его демократизацию в обозримом будущем не просматриваются. Без сильного давления со стороны сограждан новые автократы (как и старые) не имеют стимулов идти по пути политической либерализации и демократизации, не без оснований опасаясь повторения опыта того же Горбачева. И да, "оттепель" началась не только в силу личных предпочтений Хрущева и/или борьбы среди элит, но и под воздействием череды восстаний в лагерях после смерти Сталина, всерьез напугавших руководство страны.

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