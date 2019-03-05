Профессор Владимир Гельман — Когда умирают диктаторы

Годовщина смерти Сталина - достойный повод попрощаться с присущей российской общественности иллюзией того, что смерть автократов сама по себе непременно влечет за собой либерализацию и демократизацию авторитарного режима. Россияне склонны проецировать в будущее опыт "оттепели" и перестройки и оттого полагать, что через N. лет вслед за уходом из жизни нынешних правителей страны смена поколений и борьба в элитах откроют дорогу демократии чуть ли не by default.

Сравнительное исследование Kendall-Taylor and Franz, анализирующее 79 случаев смерти автократов от естественных причин в период 1946-2012, говорит об ином. Лишь 4% таких случаев влекли за собой демократизацию, в 87% случаев смены режимов не отмечались вообще. Вероятность смены режима в течение пяти лет в таких случаях оценивалась в 24% (ниже, чем во всех других случаях смены автократов), хотя в персоналистских режимах эта вероятность выше, чем в других типах автократий (однопартийные, военные режимы и монархии). Иначе говоря, чаще всего власть переходит от умершего автократа к живому, причем вероятность такого рода тем выше, чем дольше находился у власти умерший автократ.