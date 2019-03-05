Лукашенко: процесс евразийской интеграции поворачивается вспять

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями заявил об отсутствии прогресса в развитии евразийской интеграции.

«Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС. К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Лукашенко также сказал , что сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией, но основным принципом проекта является создание равных условий: «На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым»

Белоруссия успешно налаживает диалог с Евросоюзом, однако лед в отношениях еще не растаял, отметил Лукашенко. По его словам, «растут инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты. Минувший год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития».

«Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — Российской Федерации (у отдельных политиков). Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?!», — задался вопросом Лукашенко. «Если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?», — добавил он.