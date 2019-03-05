Суд отказал в удовлетворении иска Ходорковского к Роскомнадзору из-за блокировки его сайта

Административный иск Михаила Ходорковского к Роскомнадзору из-за блокировки домена mbk.news отказались удовлетворить в Таганском районном суде. Адвокат Сергей Бадамшин, который представляет интересы Ходорковского, требовал признать действия Роскомнадзора незаконными и вернуть доступ к сайту, сообщает «МБХ медиа».

В Роскомнадзоре заявили, что mbk.news в ведомстве продолжают считать «зеркалом» ресурса mbk.media, который заблокировали по требованию Генпрокуратуры 20 февраля 2018 года. Роскомнадзор также считает, что «МБХ медиа» освещает деятельность «Открытой России». Представитель ведомства при этом не смог назвать контент, который дублируется с сайта mbk.media на mbk.news.

Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло заявила в суде, что «МБХ медиа» — это личный бренд Михаила Ходорковского и права на него не передавались другим организациям, в том числе «Открытой России», а mbk.news не пишет от имени каких-либо организаций, в том числе и от имени «Открытой России». Новости на сайте mbk.news не копировались с домена mbk.media.

Иск, в котором Ходорковский назвал блокировку mbk.news «незаконной и необоснованной», к Роскомнадзору был подан 11 февраля. В документе также отмечалось, что cайт не распространяет информационные материалы проектов «Открытой России» и «Центра управления расследованиями», ликвидированного в августе 2018 года, а является личным ресурсом Ходорковского.