В Москве пройдет митинг против изоляции российского интернета

Власти Москвы согласовали митинг против законопроекта «о суверенном Рунете», «пакета Яровой» и цензуры в интернете. Организаторами его стали Либертарианская партия России и Общество защиты интернета. Митинг начнется в 14 часов 10 марта на проспекте Сахарова.

«Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. В марте — второе чтение, а потом законопроект может быть принят окончательно. Они предлагают дать Роскомнадзору власть, достаточную, чтобы изолировать всю Россию от всемирного интернета», — говорится на сайте мероприятия, где размещена петиция против изоляции российского сегмента Сети.

Дума в первом чтении ранее приняла законопроект, внесенный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым. Он предполагает создание защитных мер для обеспечения работы интернета в России в случае отключения от зарубежных серверов.