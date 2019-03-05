У могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

В Москве у могилы Иосифа Сталина полиция задержала активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко. Они, как пишет «Медиазона», бросили в бюст Сталина по гвоздике, сказав «гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей».
Это заметили сотрудники ФСО, которые дали полицейским распоряжение задержать активистов.
На Евгения Сучкова составляют протокол по статье «Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (20.2.2. КоАП), рассказала «МБХ медиа» Ольга Савченко.