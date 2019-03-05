Пациент из Лондона стал вторым человеком в истории полностью излечившимся от ВИЧ

Мужчина в Британии стал вторым человеком, который полностью излечился от ВИЧ после того, как ему сделали пересадку костного мозга от донора, резистентного к вирусу. Тесты не обнаружили следов ВИЧ-инфекции у мужчины спустя почти три года после того, как ему пересадили стволовые клетки костного мозга от донора с редкой генетической мутацией, которая противостоит ВИЧ-инфекции, пишет The Guardian.

«Там нет вируса, мы ничего не можем обнаружить», — сказал Равиндра Гупта, профессор и биолог, который возглавлял группу врачей, лечивших пациента. Он описал своего пациента как «функционально вылеченного» и «находящегося в стадии ремиссии», но предупредил: «Слишком рано говорить, что он вылечился».

Этого человека называют «лондонским пациентом», отчасти потому, что его случай похож на первый известный случай функционального излечения от ВИЧ, когда «берлинский пациент» — американец Тимоти Браун, проходивший подобное лечение в Германии в 2007 году, избавился от ВИЧ.

Пандемия унесла жизни около 35 млн человек во всем мире с начала 1980-х годов, около 37 млн заражены ВИЧ. Гупта, который сейчас работает в Кембриджском университете, лечил лондонского пациента, когда работал в Университетском колледже Лондона. «Этот человек заразился ВИЧ в 2003 году. В 2012 году ему также был поставлен диагноз «рак крови», называемый лимфомой Ходжкина», — рассказал Гупта.

В 2016 году, когда мужчина заболел раком, врачи решили найти для него донора. «Это был его последний шанс на выживание», — сказал Гупта. У донора была генетическая мутация, известная как CCR5 delta 32, которая придает устойчивость к ВИЧ.

Большинство экспертов говорят, что такой способ не может стать универсальным. Процедура дорогая, сложная и рискованная. Должно быть точное совпадение донора и пациента. Лондонский пациент, чей случай описан в журнале Nature и представлен на медицинской конференции в Сиэтле, попросил не раскрывать свое имя, возраст, национальность или другие данные.