Законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях принят во втором чтении

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который запрещает использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению. В парламенте отмечают, что запрет должен защитить права людей, проживающих рядом с хостелами.

Как говорится в пояснительной записке к документу, размещать гостиницу или хостел в помещении можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд. Его нужно будет оснастить системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров. «КоммерсантЪ» напоминает, что правительство ранее предлагало компромиссный вариант: разрешить создание хостела в приватизированной квартире при согласии на это квалифицированного большинства собрания собственников и отсутствии возражений у соседей.По словам адвоката, члена правления «Лиги хостелов» Натальи Петровской, теперь хостелы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом этаже расположены магазины: «Хостел на пятом этаже перевести из разряда жилого в нежилое нельзя, потому что нежилое помещение должно иметь отдельный вход». Использовать бывшую коммуналку под сдачу жилья в аренду малореально — для таких квартир трудно будет найти съемщика, а «значит, легальный бизнес из этой сферы уйдет, а его место сразу займет бизнес нелегальный», считает она.