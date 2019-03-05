Николай Травкин: 5 марта 1953 г. он ушел

Предложение прийти на сеновал для большой, но чистой любви она слышала много раз.

Справедливости ради, первого-то она сама позвала. В деревне одни опойки да слюнтяи, заходи, грабь, кому не лень. А про этого хоть и идет слава лихого, хоть и заморский, но будет мужик в доме, какая-никакая, а защита. И кличут красиво - Рюрик.

С тех пор много разных пережила, с кем-то маялась, исполняя обязаловку, а кого-то любила до самоизнеможения.

И красавцы были, и уроды, и богатыри, и хилые телом, и умные, и слабые головой от рождения. Но этих двоих до сих пор забыть не может!

Чего только они с ней не вытворяли?! И смертным боем били, и с вилами по сараю за ней гонялись. Этих особенно любила.

Одного так промеж себя и звала - Ванька Грозный, а второго - Иосифа - годовщину смерти сегодня отмечает.

Рука у ненаглядного начала сохнуть, а потом взял да и помер.

Уж как рыдала, как заходилась в горе она!

И что бы ни клеветали на него, не отцом, а сукою даже обзывали - не может забыть, не может из сердца выкинуть.

Присядет в сараюшке полуразвалившемся своем у окошка, давит грудь подоконник, а она вспоминает, как и не было этих 66 лет, промелькнувших со дня его смерти: ах, какой был мужчина, мне бы снова такого.

А все, чего желает женщина, как правило, сбывается.

Россия - она же женского рода.