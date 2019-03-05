Россияне впервые потратили больше, чем заработали

В январе 2019 года россияне потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов. Таким образом были преодолены традиционный январский максимум (в январе 2018 года — 96,4% всех доходов) и кризисный уровень трат на текущее потребление в 76,9% в 2018 году, пишет «КоммерсантЪ».

Издание отмечает, что это произошло на фоне ухудшения динамики доходов и зарплат в 2018 году. В январе к этому добавились замедление годового роста реальной зарплаты до 0,2%, снижение реальных доходов на 1,3% и заметное падение их покупательной способности практически по всем категориям товаров. При этом доля расходов на обязательные платежи за год выросла на 0,6 п. п. — до 12,6% в январе 2019 года.