Комиссия Совета Европы считает чрезмерными российские антиэкстремистские законы

В докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости выражается беспокойство по поводу чрезмерного применения в России антиэкстремистского законодательства. Оно, по мнению авторов документа, используется в качестве инструмента подавления лиц или организаций, выражающих политически непопулярные мнения, а также религиозных меньшинств, пишут «Ведомости». Комиссия отмечает также, что процедура блокирования доступа к веб-сайтам может использоваться для фильтрации или цензуры интернета.

Эксперты предлагают пересмотреть антиэкстремистское законодательство, присоединиться к конвенции Совета Европы о киберпреступности, отменить запрет на распространение информации о гомосексуализме среди несовершеннолетних, отказаться от термина «иностранный агент» применительно к НКО.

В правительстве России говорят, что оценки доклада политики в сфере противодействия экстремизму субъективны, не учитывают в полной мере официальную статистику и вырваны из контекста. Вопрос о корректировке антиэкстремистских положений УК может быть рассмотрен только при наличии убедительных данных, а конвенция СЕ о киберпреступности дает широкие возможности для получения трансграничного доступа к информации, причем без уведомления компетентных органов государства, в котором находится ее источник.