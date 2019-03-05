Адвокат потерпевших по делу о крушении Ту-154 около Сочи требует возбудить дело о халатности

Адвокат Игорь Трунов, представляющий близких погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 близ Сочи в декабре 2016 года, подал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела о халатности.

По его словам, «официальная версия причины катастрофы — вина погибшего опытного летчика, потерявшего на небольшой высоте ориентацию в пространстве — противоречит ряду серьезных обстоятельств», передает «Интерфакс».

Трунов считает, что «ответственные должностные лица пытались использовать воздушное судно, которое заведомо было не способно, исходя из своих летных характеристик, выполнить рейс Чкаловский — Хмеймим и обратно в связи с недостаточной максимальной взлетной массой и возможностями дальности перелета».

«Фактически экономия на топливе и обслуживании воздушного судна, сопряженная с халатностью и недосмотрами наземных служб аэропорта Адлер, привели к авиационной катастрофе: воздушное судно заведомо не способно было выполнить указанную перевозку по дальности; воздушное судно на аэродроме Чкаловский было заправлено устаревшим видом топлива, которое не используется в современных воздушных судах; требования ФАП были проигнорированы в аэропорту Адлер; наземные службы произвели заправку, допустив смешение разных типов топлива, с разной плотностью, что привело к увеличению загрузки в килограммах; технические службы аэропорта Адлер не провели технический и весовой контроль судна», — говорится в заявлении.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Погибли 92 человека. На борту находились артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны.