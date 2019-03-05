Суд разрешил Карлосу Гону выйти под залог

Суд в Токио освободил под залог экс-главу Nissan Карлоса Гона. Сумма залога составила 1 млрд иен ($8,9 млн), пишет Reuters.Как только Гон найдет средства на оплату залога, он будет освобожден из Токийского центра заключения, где находится уже 107 дней.
Гона задержали 19 ноября 2018 года. Его подозревают в нарушении финансового законодательства — он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 года, задекларировав лишь половину доходов — около $89 млн.