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Суд разрешил Карлосу Гону выйти под залог

05.03.2019

Суд в Токио освободил под залог экс-главу Nissan Карлоса Гона. Сумма залога составила 1 млрд иен ($8,9 млн), пишет Reuters.

Как только Гон найдет средства на оплату залога, он будет освобожден из Токийского центра заключения, где находится уже 107 дней.

Гона задержали 19 ноября 2018 года. Его подозревают в нарушении финансового законодательства — он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 года, задекларировав лишь половину доходов — около $89 млн.

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