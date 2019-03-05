Хиллари Клинтон не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году

Хиллари Клинтон исключила возможность участия в президентских выборах в 2020 году, взяв на себя обязательство играть активную роль. «Я не баллотируюсь, но я буду продолжать работать, говорить и отстаивать то, во что верю», — сказала она в интервью телеканалу News 12.

Клинтон выразила глубокую обеспокоенность состоянием американской политики сегодня и поклялась высказаться по поводу этих опасений. «Я хочу быть уверена, что люди понимают, что я буду продолжать высказываться. Я никуда не уйду. То, что сейчас происходит, вызывает у меня глубокую тревогу», — сказала Клинтон.

Она пообещала принять активное участие в кампании 2020 года. Она уже провела частные встречи со многими из кандидатов и раскрыла содержание некоторых из этих закрытых переговоров. «Я собираюсь сделать все, что я могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом», — заявила Клинтон. На вопрос, будет ли она когда-нибудь баллотироваться, например, на пост губернатора или мэра Нью-Йорка, Клинтон ответила: «Я так не думаю, но мне нравится жить в Нью-Йорке, и я так благодарна, что у меня была возможность быть сенатором в течение восьми лет и работать с людьми по всему штату».