Федеральной налоговой службе передали сведения о зарубежных счетах россиян

58 юрисдикций, такие как Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции, передали данные о счетах россиян Федеральной налоговой службе в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией. ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков, передает РБК.

«Мы уверены, что 80–85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10–15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — рассказал РБК начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач. Сведения о количестве резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.

Автоматический обмен — часть глобального плана Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли. Россия получает данные о зарубежных счетах налогоплательщиков с сентября 2018 года. В обмене участвуют 75 стран и 13 территорий. Кроме имени и номера счета в отчетах раскрыты баланс, данные о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и т.д. Сравнение этих данных с декларациями помогает выявить налоговые нарушения.

Впервые отчетность по стандарту CRS (Common Reporting Standard, «Единый стандарт отчетности») российские финансовые организации сформировали за 2017 год. До 1 мая банки должны передать отчеты за 2018 год. Штраф за отказ предоставить информацию или нарушение сроков составляет от 300 до 500 тыс. руб., но до 2020 года действует мораторий на его применение.