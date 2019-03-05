Федеральной налоговой службе передали сведения о зарубежных счетах россиян

58 юрисдикций, такие как Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции, передали данные о счетах россиян Федеральной налоговой службе в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией. ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков, передает РБК.
«Мы уверены, что 80–85% полученной информации нас не удивит, потому что мы и так знаем о налогоплательщиках очень много. 10–15% — на такую долю выявляемых несоответствий мы рассчитываем», — рассказал РБК начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач. Сведения о количестве резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний ФНС не разглашает.
Впервые отчетность по стандарту CRS (Common Reporting Standard, «Единый стандарт отчетности») российские финансовые организации сформировали за 2017 год. До 1 мая банки должны передать отчеты за 2018 год. Штраф за отказ предоставить информацию или нарушение сроков составляет от 300 до 500 тыс. руб., но до 2020 года действует мораторий на его применение.