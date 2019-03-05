«Ведомости»: ВЦИОМ решил не публиковать данные опроса о «Профсоюзе Навального»

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал мнение россиян о проекте «Профсоюз Навального», но данные в опубликованный отчет не попали. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из респондентов и собеседника в самой организации.

Опрос, проведенный в феврале, касался зарплат бюджетников и их повышения по указам президента; профсоюзов в целом; деятельности Алексея Навального, в том числе его проекта «Профсоюз Навального», который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до предписанного президентом уровня. Респондента спрашивали, слышал ли он об этом проекте, как относится к этой идее, нужен ли такой профсоюз и сможет ли он добиться заявленных целей, хотел бы сам интервьюируемый туда обратиться, а также чего хочет добиться Навальный, создавая этот профсоюз, — роста зарплат бюджетников или повышения личной популярности.

Опубликованная часть исследования говорит о том, что 82% россиян считают, что профсоюзы не играют сейчас в России значительной роли, а 53% — что они не помогают защищать трудовые права работников. Только 2% опрошенных признались, что при нарушении их трудовых прав обращались в проф­союз. В то же время 71% респондентов считают, что профсоюзы в России нужны, а 52% говорят, что эти союзы могли бы эффективно работать в современных условиях.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров отказался от комментариев «Ведомостям».

24 января Навальный запустил проект «Профсоюз Навального» — на специальном сайте бюджетники могут проверить, соответствует ли их зарплата той, что обещал в «майском указе» президент Владимир Путин, и в случае если это не так — направить жалобу в правоохранительные и надзорные органы.