Сын Дмитрия Пескова занялся московским общепитом

По данным «СПАРК-Интерфакс», Николай Чоулз, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стал совладельцем бургерной «Донербургер» в Москве. Чоулз владеет 50% бизнеса, остальные 50% принадлежат некой Карааслан Тайбат Али-Валиевне, которая владеет еще двумя фирмами, занимающимися ресторанным обслуживанием. Общий уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб., выяснило «МБХ Медиа».

Пост гендиректора «Донербургера» занимает Василий Спичаков, находящийся на посту гендиректора еще в двух компаниях — «Аларм Тл» и «Ботан». Первая занимается управлением нежилыми помещениями, вторая — розничной продажей напитков.