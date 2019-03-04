В OCCRP рассказали об офшорной империи «Тройки Диалог»

Инвестбанк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна (в 2012 году продан Сбербанку) создал целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России — например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше $4,5 млрд. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей, говорится в расследовании международной группы OCCRP, которое публикует «Медуза».

Авторы расследования изучили данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В этом банке обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой». Судя по банковским данным, «Тройка» создала целую экосистему, состоящую как минимум из 76 взаимосвязанных офшорных фирм. Часть из них открыли счета в литовском банке Ukio, оформленные на подставных лиц, включая сезонных рабочих из Армении. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам».

Офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы. А среди конечных получателей этих средств журналисты OCCRP обнаружили несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, а также родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников.

Так, $130 млн на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 млрд руб. под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. Более $27 млн пришли от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта «Шереметьево». Офшорная вселенная «Тройки» работала по принципу «плавильного котла». Поступив на счет одной компании, деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям. После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне трудно, говорится в расследовании.

Поскольку большинство получателей денег из офшорной системы «Тройки» тоже скрывались в офшорах, всех их установить невозможно. Но некоторых важных людей все же обнаружить удалось. Среди них Сергей Ролдугин, родственница самарского губернатора (2007-2012) Владимира Артякова Анна Курепина, менеджеры РАО ЕЭС и ближний круг Рубена Варданяна.