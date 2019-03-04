Путин приостановил участие России в ДРСМД

Президент Владимир Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности». Документ опубликован на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня подписания. Участие России в ДРСМД приостановлено «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора. Россию обвинили в «существенном нарушении» ДРСМД. США потребовали от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая, по мнению Вашингтона, нарушает соглашение.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Он вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались в течение трех лет уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.