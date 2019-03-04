Вице-премьер Юрий Трутнев: инвесторам в Арктике нужны налоговые каникулы и льготы

Зампред правительства, председатель комиссии по Арктике Юрий Трутнев считает, что Арктика привлекает слишком мало инвестиций. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что «первым шагом к более быстрому развитию региона могло бы стать изменение закона о недрах». Сейчас разработку нефтяных и газовых месторождений на Арктическом шельфе могут вести только компании с участием государства в 50% — «Роснефть» и «Газпром».

«Россия сегодня, скажем так, не очень преуспевает на шельфовом треке, – констатировал вице-премьер Трутнев. — За последние годы у нас на шельфе пробурено 5 скважин, тогда как в Норвегии — 345, в Великобритании — 99. Разница порядковая. Понятно, что свою роль сыграли санкции против России. Но и на эту ситуацию можно взглянуть с другой стороны».

«В Арктике можно было бы устроить налоговые каникулы — с обещанием инвесторам не ухудшать несколько лет регуляторные и налоговые условия, —сказал вице-премьер. «Инвестор должен на годы вперед знать свой налоговый режим, рассчитывая сроки окупаемости. Кроме того, он должен понимать схему завоза материалов для строительства, логистику вывоза готовой продукции», — добавил Трутнев. По словам вице-премьера, обсуждается также налоговый вычет за вложения в геологоразведку.

Желание разрабатывать нефтяные месторождения в северных водах России не раз высказывал президент «Лукойла» Вагит Алекперов, пишут «Ведомости». Закон «О недрах», запрещающий доступ на шельф частным компаниям, был принят в 2008 году. Правительство в 2012 и 2015 годах рассматривало возможность либерализовать доступ к запасам нефти и газа на арктическом шельфе, но решение пока не принято.

«Сейчас основная проблема — это даже не ограничения на участие в проектах для частных компаний, а санкции», — считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, для сложных проектов в Арктике российским компаниям необходимо привлекать международных партнеров, у которых есть оборудование, технологии и финансовые ресурсы, а сейчас это невозможно.

«Никаких логических и внятных причин, чтобы в нынешних условиях не пускать российских частных игроков на шельф нет — это помогло бы высвободить больше ресурсов для освоения Арктики, пускай и в меньших масштабах, чем было бы возможно при привлечении иностранных компаний», — соглашается он с Трутневым.