Генподрядчик Универсиады потребовал через суд от властей Красноярского края 221 млн рублей

Генеральный подрядчик строительства нескольких объектов зимней Универсиады подал в суд на власти Красноярского края из-за долга в 221 млн рублей. Истцом выступила Управляющая строительная компания «Сибиряк», сообщает Znak.com.

Генподрядчик предъявил два иска, в которых требует взыскать с краевого Управления капитального строительства дополнительные траты, которые потребовались при возведении спорткомплекса «Радуга» (170,89 млн руб.) и Академии зимних видов спорта (50,78 млн руб.). Дополнительные работы понадобились, чтобы вовремя ввести оба объекта в эксплуатацию.