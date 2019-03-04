Генподрядчик Универсиады потребовал через суд от властей Красноярского края 221 млн рублей

Генеральный подрядчик строительства нескольких объектов зимней Универсиады подал в суд на власти Красноярского края из-за долга в 221 млн рублей. Истцом выступила Управляющая строительная компания «Сибиряк», сообщает Znak.com.
Генподрядчик предъявил два иска, в которых требует взыскать с краевого Управления капитального строительства дополнительные траты, которые потребовались при возведении спорткомплекса «Радуга» (170,89 млн руб.) и Академии зимних видов спорта (50,78 млн руб.). Дополнительные работы понадобились, чтобы вовремя ввести оба объекта в эксплуатацию.
«Сторонами были согласованы объем и содержание дополнительных работ, и указанные работы были выполнены истцом, после чего объекты приняты заказчиком и введены в эксплуатацию», — говорится в одном из исков. Но, как утверждает генподрядчик, госучреждение отказалось оплачивать дополнительные работы, из-за чего строительная компания и обратилась в суд.
Как сообщает РБК
, 1 марта
МВД России возбудило несколько уголовных дел из-за хищений при подготовке к
зимней Универсиаде в Красноярске. Позже губернатор Красноярского края заявил,
что при подготовке к Универсиаде был всего один эпизод хищения бюджетных
средств. Спортивный праздник стартовал в Красноярске 2 марта и продлится до 12
марта включительно.