Сотрудников ФБК вызвали на допрос

Федеральная служба судебных приставов по Москве вызвала пятерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на допрос, сообщил юрист ФБК Иван Жданов.
«Приходил пристав, с ОМОНом. Очередной раз вызывают 5 сотрудников ФБК на допрос. Ничего страшного, говорит. Да когда мы вас боялись, просто наше рабочее время тратите этим навозом», — написал он в Twitter.
31 мая 2017 года Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Навальному и ФБК, признав сведения, распространенные в видео, не соответствующими действительности и порочащими честь бизнесмена. Суд обязал Навального и ФБК удалить фильм «Он вам не Димон». Усманов требовал опровержения информации о подаренном им премьеру Дмитрию Медведеву «дворце на Рублевке», взятке вице-премьеру Игорю Шувалову и цензуре в издательском доме «КоммерсантЪ», которым владеет бизнесмен. Алексей Навальный тогда заявил, что не намерен выполнять решение суда: «То, что мы видели, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все ходатайства, все документы, суд отказался слушать всех свидетелей».
Позже Рубанов сообщил, что ФБК удалил из ролика фрагменты, оспариваемые Усмановым, но отметил, что сотрудники фонда не несут ответственности за ролики, опубликованные на личном YouTube-канале Навального.