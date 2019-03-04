Сотрудников ФБК вызвали на допрос

Федеральная служба судебных приставов по Москве вызвала пятерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на допрос, сообщил юрист ФБК Иван Жданов.

«Приходил пристав, с ОМОНом. Очередной раз вызывают 5 сотрудников ФБК на допрос. Ничего страшного, говорит. Да когда мы вас боялись, просто наше рабочее время тратите этим навозом», — написал он в Twitter.

26 февраля стало известно, что Романа Рубанова, бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией, МВД объявило в розыск . Против него возбудили уголовное дело из-за неисполнения решения суда об удалении видеоролика с расследованием «Он вам не Димон».

31 мая 2017 года Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Навальному и ФБК, признав сведения, распространенные в видео, не соответствующими действительности и порочащими честь бизнесмена. Суд обязал Навального и ФБК удалить фильм «Он вам не Димон». Усманов требовал опровержения информации о подаренном им премьеру Дмитрию Медведеву «дворце на Рублевке», взятке вице-премьеру Игорю Шувалову и цензуре в издательском доме «КоммерсантЪ», которым владеет бизнесмен. Алексей Навальный тогда заявил, что не намерен выполнять решение суда: «То, что мы видели, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все ходатайства, все документы, суд отказался слушать всех свидетелей».