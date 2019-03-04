Расследование о вмешательстве России в американские выборы расширяется

Комиссия запросила документы у более чем 60 человек из администрации, семьи и бизнес-окружения американского президента Дональда Трампа в рамках расширяющегося «российского» расследования о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Член Палаты представителей Джерролд Надлер (Jerrold Nadler) сказал, что судебный комитет хочет рассмотреть документы от Министерства юстиции, сына президента Дональда Трампа-младшего и финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга (Allen Weisselberg), пишет Associated Press. Вероятно, также вызовут для дачи показаний бывшего главу администрации Белого дома Джона Келли (John Kelly) и бывшего адвоката Белого дома Дон Макган (Don McGahn).

«Мы собираемся начать расследование злоупотреблений властью, коррупции и препятствия правосудию. Мы сделаем все возможное, чтобы получить доказательства», — сказал Надлер. На вопрос, считает ли он, что Трамп препятствует правосудию, Надлер ответил утвердительно.

В воскресенье в Twitter Трамп вновь привлек внимание к «российскому» расследованию, назвав его «партизанским расследованием, направленным на дискредитацию победы на президентских выборах 2016 года». «Я невинный человек, против которого устроили «охоту на ведьм» очень плохие и коррумпированные люди. Это незаконно и никогда не должно было начаться только потому, что я выиграл выборы!» — написал он.

Инициативы Надлера по расширению «российского» расследования следуют за плохой политической неделей для Трампа, отмечает AP. Саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о денуклеаризации закончился ничем, а бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн во время своего выступления в Конгрессе публично назвал президента мошенником.

Полдюжины комитетов Палаты представителей сейчас изучают предполагаемую связь между партнерами Трампа и попытками России повлиять на выборы 2016 года, налоговые декларации Трампа и возможные конфликты интересов, связанные с семейным бизнесом Трампа.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) в воскресенье обвинил демократов в предвзятом отношении к Трампу. «Я думаю, что конгрессмен Надлер решил поставить вопрос об импичменте президенту в тот день, когда тот победил на выборах», — сказал Маккарти.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) считает, что пока рано говорить об импичменте, «сначала Мюллер должен закончить работу и публично представить свои выводы». Член Палаты представителей, председатель комитета по разведке Адам Шифф (Adam Schiff) также подчеркнул, что говорить об импичменте несвоевременно.