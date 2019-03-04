Прокуратура проверяет краснодарское издание «Свободные медиа» из-за видео «Открытой России»

Прокуратура в Краснодаре по инициативе ФСБ проверяет издание «Свободные медиа» из-за новости, в которой была видеозапись с символикой движения «Открытая Россия».

Как пишет «Медиазона», речь идет о новости от 28 ноября про акцию «Открытой России», когда активисты движения отправили 400 писем в Госдуму с просьбой построить в Краснодаре новые школы. В материалах проверки, проведенной сотрудниками ФСБ, говорится, что на встроенном в новость видеоролике видна символика «Открытой России». Силовики посчитали, что логотип принадлежит признанной нежелательной на территории России британской организации Open Russia Civic Movement.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательными организациями британские Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement. После этого начались преследования российских активистов движения «Открытая Россия».