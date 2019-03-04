Visa и Mastercard лишились 10% рынка из-за карт «Мир»

По данным справочных материалов, подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) к совещанию у вице-премьера Дмитрия Козака, национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года перевели все зарплаты бюджетников, по итогам прошлого года отобрали у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%. Об этом пишет РБК.

Несмотря на большое количество пользователей, в объеме безналичных платежей на карты «Мир» приходится всего 12,64% по итогам 2018 года (в 2017 году было 2,1%), почти половина платежей проходит через карты Visa (47,3% в 2018 году против 52,4% в 2017), доля Mastercard — 38% (40,7% в 2017 году).

Из справочных материалов ФАС следует, что держатели карт Visa в прошлом году оплатили товаров и услуг на 10,4 трлн руб. (рост 26,8%), Mastercard — на 8,3 трлн руб. (+29,6%), «Мир» — на 2,7 трлн руб. (рост в 8,3 раза). В целом за 2018 год рынок безналичных платежей в России вырос на 40%, до 22 трлн руб.

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году после того, как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Первые карты под брендом «Мир» были выпущены в конце 2015 года. Они предназначены для использования внутри страны. Большинство пользователей карт «Мир» — это бюджетники, зарплаты которым, согласно законодательству, с 1 июля могут перечисляться только на эти карты. К 1 июля 2020 года в число пользователей карт «Мир» должны попасть и все пенсионеры, в том числе военные.