Visa и Mastercard лишились 10% рынка из-за карт «Мир»

По данным справочных материалов, подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) к совещанию у вице-премьера Дмитрия Козака, национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года перевели все зарплаты бюджетников, по итогам прошлого года отобрали у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%. Об этом пишет РБК.
Несмотря на большое количество пользователей, в объеме безналичных платежей на карты «Мир» приходится всего 12,64% по итогам 2018 года (в 2017 году было 2,1%), почти половина платежей проходит через карты Visa (47,3% в 2018 году против 52,4% в 2017), доля Mastercard — 38% (40,7% в 2017 году).
Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году после того, как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Первые карты под брендом «Мир» были выпущены в конце 2015 года. Они предназначены для использования внутри страны. Большинство пользователей карт «Мир» — это бюджетники, зарплаты которым, согласно законодательству, с 1 июля могут перечисляться только на эти карты. К 1 июля 2020 года в число пользователей карт «Мир» должны попасть и все пенсионеры, в том числе военные.В понедельник стало известно, что платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты — MirPay. Сейчас такой способ оплаты доступен только для владельцев карты «Мир» восьми банков: Россельхозбанка, Российского национального коммерческого банка, банка «Центр-инвест», «СМП банка», банка «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка, пишут «Ведомости». Приложение MirPay пока выпущено только для смартфонов на Android с технической возможностью бесконтактной оплаты. К концу 2019 года воспользоваться MirPay можно будет в любом терминале, поддерживающем бесконтактные платежи.