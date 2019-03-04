Илья Яшин о борьбе за роддом в Зюзино

Вчера я выступал на митинге в Зюзино, где правительство Москвы пытается закрыть единственный на весь огромный район роддом, а врачам предлагают трудоустройство в «Пятерочке». Люди сопротивляются: собрали почти 6 тысяч подписей, а вчера вышли на митинг в защиту роддома. Более 500 человек — для районного митинга очень много.

Почему мне важно поддержать жителей Зюзино? Считаю, что это касается всей Москвы. Оптимизаторы из мэрии ведут настоящую войну с городским здравоохранением: последовательно сокращают бюджетные расходы, закрыли 60 больниц и 400 поликлиник, уволили 20 тысяч врачей. И они не успокоятся, пока вся медицина в столице не станет платной.

Выступление на митинге у меня получилось эмоциональным. В самом начале меня очень разозлили клерки из управы, которые пытались давить на организаторов, чтобы в выступлениях не упоминался Собянин и не звучала критика в адрес «Единой России». Как вы понимаете, попытка такой наглой цензуры сделала мою речь только жестче. Вас, чертей, забыли спросить, о чем нам говорить на митингах.