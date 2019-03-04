The Washington Post: силовики в России ведут себя так, словно Сталин все еще жив

Похоже, что худшие из методов допроса в Советском Союзе недавно реанимировали в Сургуте. Хотя сегодняшняя Россия в соответствии с Конституцией основана на принципах свободы вероисповедания, службы безопасности ведут себя так, как будто Иосиф Сталин все еще жив. Так пишет The Washington Post в материале о преследовании в России последователей признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации Свидетели Иеговы*.

В апреле 2017 года российским судом Свидетели Иеговы* были признаны экстремистской организацией и запрещены. Ее последователи избегают влияния государства, они отказываются от военной службы, не голосуют на выборах и рассматривают Бога как единственного истинного лидера. Рейды против них прошли в 40 регионах страны. В настоящее время 140 человек обвиняются в совершении уголовного преступления, в том числе 26 находятся в СИЗО, еще 26 под домашним арестом, пишет WP.

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Утром 15 февраля спецслужбы провели массовые обыски домов Свидетелей Иеговыв Сургуте и городе Лянтор. Около 40 человек были задержаны, против 19 были возбуждены уголовные дела.

Как рассказал один из иеговистов*, семерых задержанных пытали в Сургуте в Следственном комитете. Он сообщил, что российские силовики надевали на головы подозреваемых пакеты, доводили до удушья, связывали руки за спиной, избивали. Они поливали задержанных мужчин водой и наносили удары током. Представитель иеговистов* сообщил, что мужчин неоднократно допрашивали о месте проведения собраний, именах старейшин и паролях к их телефонам. Трое все еще задержаны. Представители СК в Сургуте сначала отрицали обвинения, но затем сказали, что инцидент будут расследовать. Представители правозащитной организации Amnesty International заявили, что их разговоры с задержанными «убедительно показывают, что пытки и другие виды жестокого обращения имели место».

В своем недавнем послании к Конгрессу президент США Дональд Трамп хвастался, что он «предпринял исторические действия для защиты свободы вероисповедания». Но он промолчал о недавней жестокости по отношению к Свидетелям Иеговы* в России. «Где вице-президент Пенс, который заявил, что свобода вероисповедания является «главным приоритетом этой администрации»? Или госсекретарь Майк Помпео? Они не смогли поддержать роль США как маяка надежды для тех, кто страдает за свои религиозные убеждения», — пишет The Washington Post.

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.