Блогер по просьбе полицейских удалил видео с похорон криминального авторитета

УМВД по Хабаровскому краю не стало подавать иск к жителю Амурска Виктору Торопцеву с требованием удалить из его блога видео с похорон криминального авторитета. Ситуация разрешилась в досудебном порядке, блогер сделал это сам после соответствующей просьбы, пишет «КоммерсантЪ».

Виктор Торопцев опубликовал видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. На видео запечатлено, как по автомобильной дороге идет процессия из нескольких сотен человек, пришедших проститься с вором в законе. Пользователи в комментариях к видео писали, что полиция перекрыла автомобильное движение, а на похоронах было множество высокопоставленных сотрудников управления МВД по региону и прокурор района.

Позже блогер сообщил, что его арестовали, он объявил голодовку в знак протеста. Выяснилось, что Торопцева арестовали на 10 суток за управление транспортным средством без водительских прав, которых он лишился за отказ от проверки на состояние алкогольного опьянения в мае 2018 года. В середине января СУ СКР возбудило уголовное дело о клевете, так как комментарий к видео содержал «ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов».