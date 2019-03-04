Леонид Волков: Сначала о плохом, потом о хорошем

Был такой жанр в старом ЖЖ, который почему-то в фейсбук не переехал — пост на много тем сразу. Вот когда в путешествиях не было времени писать, а мысли-то девать некуда — и хочется кратко хотя бы по разным темам высказаться, обозначить отношение. Или что сейчас, в 2019 году, делает человек в такой ситуации? Пишет подкаст?

Короче.

Сначала о плохом, потом о хорошем.

1. Калви, Баринг, "финансирование оппозиции".Ясен пень, никакую оппозицию никакой Калви не финансировал. Это просто смехотворно. (Я в своей жизни один раз был в одном помещении с одним партнером фонда Баринг Восток; тот пытался держаться от меня как можно дальше, чтобы ни-ни. А это еще до мэрских выборов 2013 года было!). Более или менее понятно, что произошло: после поднявшейся волны реакции ФСБшники поняли, что, возможно, перегнули палку, и решили подстелить соломки, положив в папочку Путину совершенно бредовую, но понятную для того историю, наспех ее сочинив. Забавно и печально тут следующее:а) то, что эта "версия" призвана что-то объяснить: "почему чуваков по беспределу закрыли и держат в СИЗО по экономической статье?" — "так они оппозицию финансировали" — "а, ну тогда понятно"; как будто это валидное объяснение!б) то, что ФСБшники считают, что, конечно, "протесты обманутых дольщиков" возникают не потому, что дольщиков кто-то обманул, а потому, что кто-то денег на это выделил;в) то, что сливным бачком для абсолютно невменяемой "версии" рейдерской атаки на фонд Баринг Восток выступил не только говноканал "Незыгарь", но и просто канал "Дождь".

2. "Электронная демократия" на выборах в Мосгордуму.

Тут все понятно, это гнусная разводка в двух сразу аспектах. Аспект первый заключается в том, что нам всем предлагается теперь это обсуждать. Хорошо - не хорошо, надежно - не надежно. Так и прообсуждаем. В то время как абсолютно, заведомо непроходимый барьер в 3% подписей, делающий собственно утверждение списков кандидатов исключительной прерогативой мэрии, обсуждать не предлагается. Аспект второй заключается в том, конечно, что внедрять подобные решения можно (и даже нужно) только при очень отлаженной электоральной системе, пользующейся доверием общества. А сейчас внедрять электронное голосование на памфиловских «выборах» — это как в разгар эпидемии смертельной болезни проектировать огромную стройку; как раз к концу проектирования все рабочие и помрут.

Нет ничего удивительного, что всей этой разводкой руководит А.А.Венедиктов, который давно уже сопровождает пиаром все самые грязные дела мэрии Москвы в сфере издевательства над электоральными процедурами; не ведитесь.

Теперь уравновесим хорошим.

3. Мы тут проиграли и вторую инстанцию суда с Роскомнадзором по поводу блокировки сайта "Умного голосования". Основание? Да вообще без основания. Вот буквально "потому что у вас на сайте гугл-аналитика прикручена" (то есть как и на вообще любом сайте!). Почему это хорошая новость? Да сразу по двум причинам. Во-первых, потому что еще раз показывает, что "Умное голосование" их пугает. И что никаких легалистских методов борьбы с ними не существует, если они в суд принесут бумажку о том, что дважды два равно пяти — суд и это скопирует в свое решение. Поэтому бороться надо политическими методами (об этом ниже), а не "конструктивной работой в согласительных комиссиях". А во-вторых, потому что сайт-то работает! Зеркало на аппспоте вот уже больше месяца крутится, и ничего они с ним не могут сделать (потому что его можно заблокировать, только заблокировав весь Гугл, а на это у них, конечно, мандата нет).

4. Любимый и родной Екатеринбург опять радует, опять красавчик. Красивая какая получилась акция «Обними сквер», смелые и красивые люди. Все это, конечно, не зря; скверу — быть! Шлю много-много лучей поддержки. Девять лет назад, когда вся эта история начиналась, так же точно говорили: «Ну что митинговать, решение уже принято». Девять лет назад! Чем больше они твердят, что «решение принято», тем меньше у них уверенности.

5. Либертарианцы получили согласование на 10 марта на митинг в защиту интернета. В Москве, на проспекте Сахарова. Отличная, своевременная и правильная инициатива; Общество Защиты Интернета ее поддерживает всецело, присоединяется к организации и будет помогать. Считали и считаем, что за свободу интернета надо бороться прежде всего политическими инструментами. Я про этот митинг еще много буду писать. Митинги — это суперважно (см. также предыдущий пункт про Екатеринбург).