В МГУ пройдут «Скрипальские чтения»

Факультет политологии МГУ готовит «Скрипальские чтения», но Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, не будут на них приглашены. Информация о том, что Петрова и Боширова пригласили на мероприятие, была шуткой, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе факультета политологии.

Идея пригласить Петрова и Боширова «была высказана в шутку» профессором МГУ, членом Научного совета при Совете безопасности РФ Андреем Манойло в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Научная конференция пройдет на факультете политологии 13 или 14 марта, дата и время уточняется. Ученые и эксперты обсудят конкретные технологии информационного влияния и их роль в современных международных отношениях.

«Мы планируем инициировать обсуждение современных информационных войн и тех конкретных инструментов, которые используют наши западные партнеры. Мероприятие сугубо научное: наша цель систематизировать знание о типах и видах современных технологий информационно-психологических операций, описать способы распознать подобные операции по сообщениям в СМИ и социальных сетях. Мы не ждем, что в круглом столе примут участие реальные сотрудники специальных служб, зовем только исследователей», — сказал инициатор круглого стола профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвиняет в покушении Москву, а конкретно двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. СМИ позднее сообщили, что под этими именами скрываются сотрудники военной разведки Анатолий Чепига и Александр Мишкин. В России отвергают все обвинения.