РЖД займется онлайн-продажей билетов на автобусы

РЖД ведет работу по созданию единой платформы, которая в том числе выступит агрегатором продажи билетов на автобусы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».



Единая платформа для продажи билетов на оба вида транспорта уже тестируется рядом структур РЖД, например Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией. Так, организовано 110 мультимодальных маршрутов с участием пригородных пассажирских компаний и автобусных перевозчиков, которыми в 2018 году воспользовались около 170 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе РЖД. Билеты на такие поездки приобретались пассажирами в кассах на железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах, электронная функциональность пока не реализована.Разработкой единой платформы по продаже железнодорожных и автобусных билетов занимается ООО «Инновационная мобильность». Стоимость проекта оценивают от 30 до 100 млн руб.