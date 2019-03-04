«Левада-центр» отметил снижение влияния Кремля и ФСБ на жизнь в стране

Влиятельность респонденты оценивали по пятибалльной шкале. С января 2017 года оценка роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла. Оценка армии остается неизменной — 4,1 балла, ФСБ снизила показатель с 4,1 до 3,8 балла. Далее идут президентская администрация (снижение с 4 до 3,6), правительство (снижение с 3,8 до 3,6), олигархи и банкиры (снижение с 3,7 до 3,6), СМИ (3,5).
У остальных институтов также наблюдается небольшое падение (суды, полиция, губернаторы, обе палаты парламента, директора крупных предприятий, церковь). В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии (2,9), НКО (2,5), профсоюзы (2,0).
Политолог Олег Игнатов объясняет снижение роли президента в восприятии респондентов проблемами в экономике и накопленной усталостью общества от несменяемости элит. «Люди разочарованы экономической ситуацией и тем, что власти неспособны справиться с этим, — рассуждает эксперт. — Естественно, в России президент считается центром принятия решений, и его рейтинг страдает больше всего».