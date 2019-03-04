Более 20 человек погибли в результате торнадо в США

Жертвами мощного торнадо на востоке американского штата Алабама стали 23 человека. Среди погибших есть дети. Медицинский центр Восточной Алабамы сообщает о поступлении 40 пострадавших.

По оценкам Национальной метеослужбы США, скорость ветра в эпицентре шторма достигала 266 км/ч, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Около 4 тысяч жителей штата остались без электричества, в том числе 2 тысячи человек в округе Ли. Вслед за торнадо метеорологи обещают резкое похолодание и заморозки в регионе. Шторм ощущался и в соседнем штате Джорджия. Около 21 тысячи клиентов местной компании Georgia Power остались без электричества, порывистый ветер вырывал деревья с корнем и разрушал дома.