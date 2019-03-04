«Ъ»: Минтранс планирует ввести штрафы за проезд через экологические зоны в Москве и Петербурге

Минтранс подготовил «дорожную карту» по введению в Москве и Санкт-Петербурге зон, куда запретят проезжать автомобилям с низким экологическим классом. Как пишет «КоммерсантЪ», городские власти должны будут сами определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии.

К октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона. Указатель был введен в ПДД в июле 2018 года, но нигде еще не применялся: цифра на нем означает экологический класс двигателя автомобилей («Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-4» и т. д.), которым можно проезжать. Сегодня для нарушителей требований этого знака применяется штраф 500 руб., но в Минтрансе предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией.