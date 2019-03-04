В Эстонии на парламентских выборах победила оппозиционная партия

На парламентских выборах Эстонии победу одержала крупнейшая оппозиционная Партия реформ. По данным избирательной комиссии, после предварительного подсчета голосов за реформистов высказались 28,9% избирателей, и партия может рассчитывать на 34 парламентских мандата из 101, передает «Интерфакс».

Партия реформ во главу угла своей предвыборной кампании ставила три основных вопроса: изменение налоговой политики, сохранение жесткого курса в области гражданства и перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

Всего в парламент прошли пять партий.