Мэрия Москвы закупает данные о передвижении горожан

С 2015 года мэрия Москвы закупает у мобильных операторов геоаналитику — чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут. Ориентируясь на данные операторов, Москва меняет городские транспорт и инфраструктуру, пишут «Ведомости».

Департамент информационных технологий Москвы потратил на геоаналитику с 2015 г. 516 млн руб. из московского бюджета, в том числе 101,8 млн руб. в 2018 г.



В отчетах Москва и Московская область делятся на участки 500 на 500 м. О каждом известно, сколько человек там живет, сколько работает. Домом считается место, где человек регулярно ночует, работой — место, где человек проводит больше времени по будням с 10 до 17 часов. Если определить место проживания человека удалось, а место работы — нет, а человек перемещается по городу, считается, что у него разъездная работа. Если человек в будни въезжает в регион и выезжает из него, он считается трудовым мигрантом.

Оператор передает чиновникам и сколько в регионе дачников, т. е. тех, кто проводит за городом более 50 часов в выходные и праздники за месяц. Оператор умеет определять и туристов — они находятся в регионе недолго и не занимаются заработками.Чиновников интересует и как горожане передвигаются по городу. Операторы описывают, сколько человек совершают поездки на метро, когда и как долго люди едут на работу и обратно. Для этого операторы выбирают станции метро как отдельные зоны, фиксируют, когда человек попал в такую зону, когда и в какой зоне вышел.