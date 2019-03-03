Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС в полностью автоматическом режиме, несмотря на опасения со стороны NASA и «Роскосмоса». Об этом сообщает «N+1».

Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program. Первый беспилотный запуск корабля состоялся 2 марта, на МКС в одном из кресел Crew Dragon отправился манекен «Рипли».

Обычно на последнем этапе стыковки кораблей с МКС используется роботизированный манипулятор Canadarm2, однако стыковка с Crew Dragon произошла в полностью автоматическом режиме.