В Петербурге у штаба Навального «возмущенная молодежь» провела пикет

В ночь на 2 марта в Санкт-Петербурге на здании, где находится местный штаб Алексея Навального, появилась надпись «штаб педофилов», днем около штаба собрались люди с плакатами. На них написаны лозунги: «Дети в опасности», «Навальный защищает извращенцев», «Не трогайте наших детей. Педофилов под суд».

Собравшиеся называют себя «возмущенной молодежью» и говорят, что не знакомы между собой, сообщает «Медиазона», отмечая, что к штабу их привел организатор, который затем расставил пикетчиков перед зданием. Среди них — Дмитрий Мякшин, который ранее получил условный срок за выбитый полицейскому зуб на акции 12 июня 2017 года и объявил о вступлении в «Молодую Гвардию «Единой России».

«Креатив от Беглова. И это чучело хочет возглавлять СПб», — прокомментировал произошедшее Алексей Навальный в Twitter.



Пикетчики не смогли объяснить, откуда они узнали про время и место акции. Они утверждают, что пришли к штабу, просто узнав «о самом происшествии» — вероятно, речь идет об уголовном деле против активиста движения «Весна» и его друга, предполагает «Медиазона».

21 февраля в Петербурге по делу о развратных действиях, совершенных группой лиц, арестовали активиста движения «Весна» Владимира Казаченко и его друга Вадима Тишкина. Последнему также вменяют хранение наркотиков. «Невские новости» публиковали видео, на котором, предположительно, один из фигурантов дела нюхает порошкообразное вещество на фоне предвыборного плаката Алексея Навального.