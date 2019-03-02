Виктор Шендерович: С днем рождения, дорогой Сергей Адамович!

За известную миру мягкость характера товарищи ласково называют его "Саддамыч", - но не знаю, право... По моим наблюдениям, покойный Хусейн не выдерживает никакого сравнения с именинником. У Хусейна (в сравнении с именинником) просто не наблюдалось мужского гормона.

Сергей Ковалев - человек алмазного характера и встроенного туда, внутрь, нравственного азимута.

Экскурсию по штрафному изолятору, в котором сидел Ковалев, я прервал на одиннадцатой минуте, а закричать от отчаяния хотелось уже на третьей. Ковалев провел в этом каменном мешке - многие недели. За убеждения - не странно ли?

А в новых временах был и Грозный, и Буденновск. Проклинаемый "державниками" народный депутат спасал людей - спасал под презрительное улюлюканье т.н. "большинства", к которому не принадлежал и не мог принадлежать никогда.

Это наша проблема, а не его.

С днем рождения, дорогой Сергей Адамович! Будьте здоровы. Счастья не желаю, как вещи несбыточной при вашем интеллекте, но хотя бы - покоя и воли.

Ваш В.Ш.