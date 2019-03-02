Виктор Шендерович: С днем рождения, дорогой Сергей Адамович!

За известную миру мягкость характера товарищи ласково называют его "Саддамыч", - но не знаю, право... По моим наблюдениям, покойный Хусейн не выдерживает никакого сравнения с именинником. У Хусейна (в сравнении с именинником) просто не наблюдалось мужского гормона.
Сергей Ковалев - человек алмазного характера и встроенного туда, внутрь, нравственного азимута.
А в новых временах был и Грозный, и Буденновск. Проклинаемый "державниками" народный депутат спасал людей - спасал под презрительное улюлюканье т.н. "большинства", к которому не принадлежал и не мог принадлежать никогда.
Это наша проблема, а не его.
С днем рождения, дорогой Сергей Адамович! Будьте здоровы. Счастья не желаю, как вещи несбыточной при вашем интеллекте, но хотя бы - покоя и воли.Ваш В.Ш.
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