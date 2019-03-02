Генштаб РФ: США разрабатывают новую стратегию военных действий с использованием «пятой колонны»

Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения военных действий, суть которой заключается в использовании протестного потенциала «пятой колонны», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам», — цитирует Герасимова ТАСС.

«США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение», используются технологии «цветных революций» и «мягкой силы». Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти», — сказал Герасимов.

По его словам, «так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле». Герасимов заверил, что Россия готова «к предотвращению любой из этих стратегий». По его словам, основой ответа России является «стратегия активной обороны», которая предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.