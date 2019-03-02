SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Миссия DM-1 — первый испытательный полет корабля, поэтому на его борту нет людей.

Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program, пишет «N+1». Изначально заявки на участие подали 36 компаний-претендентов, но на сегодняшний день остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon. С Boeing и SpaceX NASA заключило контракты на запуски к МКС. Crew Dragon в зависимости от комплектации может доставить на орбиту экипаж из 4 или 7 человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней.

Ракета Falcon 9 с Crew Dragon стартовала в 10:49 с мыса Канаверал. На борту корабля нет людей, но в одном из четырех кресел на орбиту отправился манекен в скафандре «Рипли», который несет в себе множество датчиков. Примерно через 10 минут после старта ракеты многоразовая первая ступень вернулась на Землю.

Стыковка корабля с МКС должна состоятся в воскресенье, в 11 утра по московскому времени. Обычно при стыковке на последнем этапе используется роботизированный манипулятор Canadarm2, однако стыковка с Crew Dragon должна пройти в полностью автоматическом режиме, из-за чего на МКС предприняли нетипичные меры предосторожности. Во-первых, выбрана траектория, которая исключает столкновение корабля с МКС на протяжении всего пути, кроме последних 40 метров. Во-вторых, незадолго до стыковки астронавты в американском сегменте закроют четыре люка, соединяющие сегменты станции. В-третьих, NASA и «Роскосмос» договорились об эвакуации экипажа американского сегмента станции в российский сегмент и пилотируемый корабль «Союз МС-11» в случае нештатной ситуации.

После стыковки с Международной космической станцией Crew Dragon проведет на орбите почти неделю, а затем вернется на Землю. Миссия DM-1 завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.