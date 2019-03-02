Светлана Прокопьева стала специальным лауреатом премии «Редколлегия»

Специальная премия «Редколлегия» в номинации «Солидарность» присуждена Светлане Прокопьевой, журналисту из Пскова, против которой выдвинуто обвинение по «террористической» статье.

Против Прокопьевой ранее возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за ее материала, где она озвучила свою позицию о причинах теракта в ФСБ Архангельска: государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним.

«Специальная премия в номинации «Солидарность» присуждена в этом месяце Светлане Прокопьевой, журналисту из Пскова, против которой выдвинуто абсурдное обвинение в «оправдании терроризма». Эта премия является выражением единодушной поддержки членов жюри «Редколлегии» журналисту, подвергающемуся преследованиям за верность профессиональному долгу», — отмечается в сообщении на странице Премии в Facebook.

Проект «Редколлегия» — независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

NT