Светлана Прокопьева стала специальным лауреатом премии «Редколлегия»

Специальная премия «Редколлегия» в номинации «Солидарность» присуждена Светлане Прокопьевой, журналисту из Пскова, против которой выдвинуто обвинение по «террористической» статье.
Против Прокопьевой ранее возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за ее материала, где она озвучила свою позицию о причинах теракта в ФСБ Архангельска: государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним.
Проект «Редколлегия» — независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.В NT Светлана Прокопьева делится опытом: каково это — вдруг оказаться под тяжелой уголовной статьей и пройти через обыск.