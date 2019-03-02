Режиссер Михаил Идов о фильме «Юморист»

Пыль улеглась, остался только сам фильм. С сегодняшнего утра "Юморист" идет в кино. Если он вам хоть сколько-то интересен именно как кино, созданное для большого экрана (а это так), я приглашаю вас его посмотреть именно сейчас. Иначе уже на следующей неделе из очень многих театров его вынесет Марвел.

За последние дни моя публичность в связи с премьерой вынужденно достигла уровня, когда людям снова стало забавно в ответ на "вот самая важная и сложная вещь в моей жизни" писать "лол, качнем в торрентах". Я это понимаю и не обижаюсь, потому что со стороны это все, конечно, выглядит как этакий парад привилегий и связей, не нуждающийся в поддержке. На самом деле мы всего лишь взяли и сделали фильм, который, кажется, нравится людям — но на рынке, где в одну эту неделю вышло 14 лент, он беззащитен. За ним не стоит ни один крупный медиахолдинг, у него скромный промо-бюджет, и его автор и звезда являются полными ноунеймами за пределами кругов, диаметром подозрительно напоминающих Садовое кольцо. Единственное, что у "Юмориста" есть — это он сам и вы. Спасибо