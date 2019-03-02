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Аркадий Дубнов к дню рождения Михаила Горбачева

02.03.2019

Сколь бы много ни нашлось людей, готовых уверять меня, что он сделал их несчастными, именно при Горбачеве случилось так, что они перестали бояться говорить вслух, что они ненавидят его

Надо бы сказать вот что:
Сегодня, 2 марта, исполняется 88 лет человеку, благодаря которому жизнь для значительного числа людей моего поколения, родившихся в СССР и проживших в нем, скажем так, 40+ к концу 1980-х, вновь обрела смысл.
Разумеется, это Михаил Горбачёв.
Что бы ни случилось позже тех лет, сколь бы много ни нашлось людей, готовых уверять меня, что он сделал их несчастными, именно при Горбачёве случилось так, что они перестали бояться говорить вслух, что они ненавидят его. 
Многие из них, возможно, так и не поняли, что он сделал их свободными. 
Их можно понять, научиться жить в этом состоянии можно и не успеть до самой смерти. 
Надеюсь, что поколению наших детей и внуков науку быть свободными спустя некоторое время будет постигать уже легче, чем нам.
Извините за пафос. Уж больно исторический человек ещё живет среди нас...
Дай Б-г ему здоровья.

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