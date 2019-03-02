Умер Жорес Алферов

В Санкт-Петербурге на 89 году жизни умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Об этом сообщают информагентства, в том числе ТАСС.

В ноябре 2018 академика госпитализировали с подозрением на инсульт. В итоги диагноз не подтвердился, — врачи диагностировали у него гипертонический криз. Он пробыл в больнице более месяца и был выписан в декабре, отмечает «КоммерсантЪ».

Жорес Алферов является лауреатом Нобелевской премии по физике. С 1991 до 2017 года он занимал пост вице-президента Российской академии наук (РАН). С 1995 года — депутат Госдумы.Незадолго до своей смерти Алферов написал письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву о развитии науки в России, рассказал ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я у него был в больнице, он долечивался. Должен сказать, мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки», — сообщил Зюганов.

«Он как депутат, как человек без конца работал над укреплением нашей науки и образования, был послом мира для нашей страны, у него было много друзей по всей планете. Он отличался удивительным характером, никогда никому не отказывал в помощи, трудился до последнего дня в полную силу», — подчеркнул также Зюганов.