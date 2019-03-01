Михаил Ходорковский о том, ради чего создана «Открытая Россия»

• Из стиля послания ясно – Путин планирует сидеть на своем посту до смерти. Это никого не удивило. Но, главное, не изменило наших представлений, что все может случиться в любой день и по непредсказуемому сценарию. Поскольку планируя сидеть до смерти, ты не можешь одновременно всерьез готовить свое окружение и страну к смене власти.• Тем не менее нам надо установить наше представление о сроках, поскольку именно они определяют, чем практически имеет смысл заниматься. То ли уже спички запасать, то ли про судьбу внуков думать.• Я лично предлагаю держать в голове 2024-2026 год, как год реальной смены власти. Дотянуть до конца этого срока им ресурса хватит, как финансового, так и психологического, а вот дальше – вряд ли. И, сразу скажу, глобально здесь роль Движения невелика. Наша задача – обеспечить последующий транзит власти• Времени для подготовки достаточно, но не так уж чтобы очень.• Ключевые вопросы – куда транзит? И что мы можем сделать?• Ответы эти вопросы отделяют участников и сторонников нашей организации от членов других организаций, пусть даже дружественных и союзных.• Я сейчас не буду тратить ваше время на подробную аргументацию ключевых аспектов нашего виденья. Те, кому что-то будет непонятно – могут спросить или почитать. Те, кому что-то не подходит, должны честно это себе сказать и искать организацию по душе. Фундаментальные установки меняться не будут.• Некоторые наши участники задаются вопросом: ну а как же демократия? Демократия в стране. Страна, это двор, где мы все сосуществуем и двор принадлежит всем нам. В организации – жесткая этика отношений или организация не существует. Люди во дворе рисуют квадратики на асфальте. Эти квадратики – организации. Твой выбор вступить в тот или иной квадратик или нарисовать свой. Пытаться вступив, перетащить квадратик – невозможно. Можно выйти и вступить в другой. Или нарисовать свой. Войти в чей-то квадратик и пытаться стереть его и перерисовать его в другом углу – неэтично.• Итак базовые принципы. Авторитаризм или демократия? Демократия. То есть если даже очень хочется сделать по-своему, правильно, а люди против – значит увы. Можешь убеждать.• Безальтернативный вождь, лидер или коалиция, баланс интересов? Коалиция, баланс интересов. Вождь проще и привычнее, но результат каждый раз одинаков – авторитаризм. Так что парламентская республика.• Империя или национальное государство? Национальное государство. Люди должны жить вместе, когда им это удобно и нравится, а не когда их заставляют или подкупают одних, за счет других.• Монополизм или конкуренция? Всегда конкуренция. Только при конкуренции человек имеет значение. При монополизме значение имеют только те, кто успел взобраться на холм.• Правовое государство или диктатура закона? Правовое государство. Закон может быть и неправовым.• Унитарное государство или Федерация? Треугольник. Баланс между федеральным центром, регионами и местным самоуправлением. Россия - не Московия, а страна городов.• Каждому исключительно по труду или «левый поворот»? «Левый поворот», социальное государство. Базовый уровень благ всем гражданам и равный шанс всем детям должны быть гарантированы.• Армия и безопасность. Мы живем не в идеальном мире. Около 4% ВВП на армию. Органы безопасности должны быть, но не должны становиться вторым правительством. Всеобщее обучение владению оружием и разделение спецслужб – гарантия гражданских свобод.• Справедливость или гражданский мир? Закон должен быть над справедливостью, поскольку справедливость не бывает одинаковой для всех. Но милосердие должно стоять над законом. Потому что каждый имеет право на раскаянье и прощение.• Вообще, если спросить меня сказать одним словом, чего больше всего нам не хватает чтобы наконец начать жить по-человечески, я отвечу – милосердия. Не справедливости – она для каждого своя, а именно милосердия. Готовности ощутить чужую боль, как свою. Умения прощать. Не забывать, а именно прощать.• Теперь про то, как? Что мы можем сделать? В России для людей всегда главной была и остается мечта. Если мечта есть – мы горы свернем. Именно поэтому власть отбирает у людей мечту, заменяя ее ложью. Наша задача вернуть мечту. Для этого надо понять самим, как же конкретно можно иначе организовать свою жизнь. И донести свое понимание до людей. И помочь им сделать свой первый шаг к мечте.• Что мы должны делать конкретно? Объяснять людям то, в чем разобрались сами на лекциях, семинарах, в дискуссиях в сети, на митингах и пикетах, во время выборов и в сложных жизненных обстоятельствах. Куда идти? К чему стремиться? О чем мечтать? Где, как и почему люди живут иначе. Как иначе организовать свою жизнь, жизнь своего города, своей страны.• Что еще мы можем сделать, кроме того, чтобы объяснять и убеждать? Помочь практически тем, кто готов бороться. То есть взять человека за руку и вместе пройти путь для решения проблемы. Будь то заражение детей как в Ульяновске, завышенные тарифы ЖКХ, преследование по политическим мотивам и так далее. Много чего решить нельзя, но часто людям не хватает лишь ощущения поддержки, знания, как с проблемой справляются другие.• Практическая помощь, знание о ней убеждают сильнее слов. А когда придет время, умение говорить с людьми, знание их проблем, авторитет практической помощи и наконец наличие общей мечты позволит нам всем вместе повернуть страну к демократии и милосердию.