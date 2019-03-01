Михаил Ходорковский о том, ради чего создана «Открытая Россия»

• Тем не менее нам надо установить наше представление о сроках, поскольку именно они определяют, чем практически имеет смысл заниматься. То ли уже спички запасать, то ли про судьбу внуков думать.
• Я лично предлагаю держать в голове 2024-2026 год, как год реальной смены власти. Дотянуть до конца этого срока им ресурса хватит, как финансового, так и психологического, а вот дальше – вряд ли. И, сразу скажу, глобально здесь роль Движения невелика. Наша задача – обеспечить последующий транзит власти
• Времени для подготовки достаточно, но не так уж чтобы очень.
• Ключевые вопросы – куда транзит? И что мы можем сделать?
• Ответы эти вопросы отделяют участников и сторонников нашей организации от членов других организаций, пусть даже дружественных и союзных.
• Я сейчас не буду тратить ваше время на подробную аргументацию ключевых аспектов нашего виденья. Те, кому что-то будет непонятно – могут спросить или почитать. Те, кому что-то не подходит, должны честно это себе сказать и искать организацию по душе. Фундаментальные установки меняться не будут.
• Некоторые наши участники задаются вопросом: ну а как же демократия? Демократия в стране. Страна, это двор, где мы все сосуществуем и двор принадлежит всем нам. В организации – жесткая этика отношений или организация не существует. Люди во дворе рисуют квадратики на асфальте. Эти квадратики – организации. Твой выбор вступить в тот или иной квадратик или нарисовать свой. Пытаться вступив, перетащить квадратик – невозможно. Можно выйти и вступить в другой. Или нарисовать свой. Войти в чей-то квадратик и пытаться стереть его и перерисовать его в другом углу – неэтично.
• Итак базовые принципы. Авторитаризм или демократия? Демократия. То есть если даже очень хочется сделать по-своему, правильно, а люди против – значит увы. Можешь убеждать.
• Безальтернативный вождь, лидер или коалиция, баланс интересов? Коалиция, баланс интересов. Вождь проще и привычнее, но результат каждый раз одинаков – авторитаризм. Так что парламентская республика.
• Империя или национальное государство? Национальное государство. Люди должны жить вместе, когда им это удобно и нравится, а не когда их заставляют или подкупают одних, за счет других.
• Монополизм или конкуренция? Всегда конкуренция. Только при конкуренции человек имеет значение. При монополизме значение имеют только те, кто успел взобраться на холм.
• Правовое государство или диктатура закона? Правовое государство. Закон может быть и неправовым.
• Унитарное государство или Федерация? Треугольник. Баланс между федеральным центром, регионами и местным самоуправлением. Россия - не Московия, а страна городов.
• Каждому исключительно по труду или «левый поворот»? «Левый поворот», социальное государство. Базовый уровень благ всем гражданам и равный шанс всем детям должны быть гарантированы.
• Армия и безопасность. Мы живем не в идеальном мире. Около 4% ВВП на армию. Органы безопасности должны быть, но не должны становиться вторым правительством. Всеобщее обучение владению оружием и разделение спецслужб – гарантия гражданских свобод.
• Справедливость или гражданский мир? Закон должен быть над справедливостью, поскольку справедливость не бывает одинаковой для всех. Но милосердие должно стоять над законом. Потому что каждый имеет право на раскаянье и прощение.
• Вообще, если спросить меня сказать одним словом, чего больше всего нам не хватает чтобы наконец начать жить по-человечески, я отвечу – милосердия. Не справедливости – она для каждого своя, а именно милосердия. Готовности ощутить чужую боль, как свою. Умения прощать. Не забывать, а именно прощать.
• Теперь про то, как? Что мы можем сделать? В России для людей всегда главной была и остается мечта. Если мечта есть – мы горы свернем. Именно поэтому власть отбирает у людей мечту, заменяя ее ложью. Наша задача вернуть мечту. Для этого надо понять самим, как же конкретно можно иначе организовать свою жизнь. И донести свое понимание до людей. И помочь им сделать свой первый шаг к мечте.
• Что мы должны делать конкретно? Объяснять людям то, в чем разобрались сами на лекциях, семинарах, в дискуссиях в сети, на митингах и пикетах, во время выборов и в сложных жизненных обстоятельствах. Куда идти? К чему стремиться? О чем мечтать? Где, как и почему люди живут иначе. Как иначе организовать свою жизнь, жизнь своего города, своей страны.
• Что еще мы можем сделать, кроме того, чтобы объяснять и убеждать? Помочь практически тем, кто готов бороться. То есть взять человека за руку и вместе пройти путь для решения проблемы. Будь то заражение детей как в Ульяновске, завышенные тарифы ЖКХ, преследование по политическим мотивам и так далее. Много чего решить нельзя, но часто людям не хватает лишь ощущения поддержки, знания, как с проблемой справляются другие.
• Практическая помощь, знание о ней убеждают сильнее слов. А когда придет время, умение говорить с людьми, знание их проблем, авторитет практической помощи и наконец наличие общей мечты позволит нам всем вместе повернуть страну к демократии и милосердию.
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