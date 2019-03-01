Предшественника Арашукова в Совфеде выпустили из СИЗО

1 марта Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Он был под арестом с марта прошлого года. Как сообщил РБК его адвокат Руслан Коблев, суд отказался продлевать ему арест свыше предельного срока.

«Мы надеемся, что он будет госпитализирован и пройдет необходимое лечение», — добавил адвокат. Еще один защитник экс-сенатора Кирилл Бельский уточнил, что суд освободил Дерева в зале суда, признав, что отсутствуют основания содержать его под арестом. «Он освобожден вообще без меры пресечения», — уточнил Бельский.